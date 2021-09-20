Одесский припортовый завод перестал работать

АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) вынужденно прекратил работу на неопределенное время.

Об этом сообщил в Facebook представитель компании Николай Щуриков.

«Одесский припортовый завод останавливается. К сожалению… Оставлю многоточие без продолжения и не буду писать длинный пост, почему и кто виноват. Факт, что "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось. Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить с завода всё что возможно, а учитывая, что с 2004-го власть только деградирует то сегодняшние техническое состояние завода — худшее за последние годы», — написал он.

Николай Щуриков добавил, что теперь «есть шанс провести приватизацию» предприятия.

В интервью изданию «РБК-Украина» он сказал, что причиной остановки работы ОПЗ стал переполненный склад карбамида и слишком высокая цена природного газа.