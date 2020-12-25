Одесский порт остался без начальника 58 Новости

Министерство инфраструктуры Украины уволило начальника администрации Одесского морского порта Руслана Сахаутдинова.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

«Оставляя пост руководителя Одесского филиала Администрации морских портов Украины, я хочу сказать искреннее "спасибо" всем, с кем мне пришлось работать бок о бок последние 17 лет, в первую очередь моим учителям, благодаря которым я смог пройти этот непростой, но захватывающий путь от простого инженера до руководителя "первого порта" Украины. Также, я искренне благодарен руководству МИУ и ГП "АМПУ" за плодотворную работу, и, как результат – бесценный опыт», – сказал Руслан Сахаутдинов.

Руслан Сахаутдинов возглавлял администрацию Одесского порта с января 2019 года. До этого он был заместителем начальника порта.