Одесский порт и четыре аэропорта отдадут частникам в 2020 году 53 Новости

Конкурсы на передачу в концессию четырёх аэропортов и трёх морских портов, включая Одесский, должны состояться уже в 2020 году.

Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в концессию будут переданы аэропорты во Львове, Черновцах, Херсоне и в Запорожье.

Что же до портов, то, по словам Криклия, к сдаче частникам в ближайшее время готовят Мариупольский, Бердянский и Одесский порты.

Отметим, что сообщение о скорой передаче в концессию Одесского порта является новым поворотом событий: ранее планировалось передать частникам лишь пассажирский терминал Одесского порта (морвокзал), а о концессионировании порта как такового говорилось лишь как о деле относительно отдалённого будущего. Впрочем, не исключено, что министр просто перепутал — ну или журналисты его не так поняли.

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