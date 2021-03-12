Одесский «Пассаж» реконструируют с добавлением мансардного этажа

Члены консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Одесской области одобрили эскизный проект реставрации торгово-гостиничного комплекса «Пассаж», предусматривающий мансардный этаж.

Как сообщает издание «Суспильнэ», с соответствующим докладом выступил на совете одесский реставратор Анатолий Изотов, к которому за оценкой проекта обратился разработчик проекта — частная компания «Экострой и К».

«"Пассажу" нужен целостный проект реставрации, проведение комплексных мероприятий по стабилизации его конструкций. И только потом уже можно рассматривать вопрос об обустройстве чердачного этажа», — отметил он.

Директор фирмы «Экострой и К» Владимир Суханов сообщил, что она уже разработала план противоаварийных работ, который нужно согласовать с областным департаментом культуры. По предварительной оценке, на восстановление старинного здания понадобятся более 100 миллионов гривен и примерно 2 года.

«До конца года мы закончим всю научно-проектную документацию с восстановлением башни, скульптурной композиции, входной группы и тому подобное. Визуально здание не будет изменено, это точно», — сказал Суханов.

В настоящее время этот памятник архитектуры и памятник истории местного значения, построенный в конце XIX века по проекту архитектора Влодека, находится в собственности компании «Рестинмакс-Украина», которую связывают с бизнесменами Кауфманом и Грановским.