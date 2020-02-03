Одесский отель отказывается заселять гостей из Китая 104 Новости

Пятизвездочный отель «Калифорния», расположенный на Еврейской улице в Одессе, отказывается заселять гостей из Китая из-за коронавируса.

Об этом сообщили очевидцы.

«Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено», – написано в объявлении на русском и английском языках на стойке регистрации отеля.

Правозащитники считают действия отеля дискриминацией по национальному признаку, что запрещено законом.

Отель «Калифорния» построил в 2012 году возле Главной синагоги Одессы гражданин США одесского происхождения Павел Шмуклер.

Шмуклер приобрел дурную славу в Одессе в связи со строительством мансарды на крыше дома Потоцкого – памятника архитектуры национального значения на Приморском бульваре. Кроме того, он надстроил двухэтажную мансарду на здании дворца Камо и сделал дополнительные четыре входа в помещение. А в настоящее время он возводит высотку возле Успенского собора, которая оставит без солнечного освещения школу №90.

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