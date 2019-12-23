Одесский облсовет потратит 21 миллион на автомобили для чиновников 30 Новости

В Одесском областном совете потратят 21 миллион гривен на автомобили для чиновников. Такое решение большинством голосов поддержали на сессии облсовета.

Деньги выделят в рамках финансовой поддержки коммунальных предприятий ОГА и облсовета. Такая щедрая помощь вызвала негодование у некоторых избранников. По их словам, сейчас на балансе 61 автомобиль, на обслуживание которых тратят миллионы.

Председатель облсовета Сергей Паращенко признал, что машин в автопарке много, поэтому часть планируют отдать объединенным территориальным громадам.

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