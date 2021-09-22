Одесский НПЗ признали химической и взрывоопасной угрозой для региона 43 Места, Новости

Одесский нефтеперерабатывающий завод является техногенно-экологической угрозой для Одесской области.

К такому выводу пришли члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации, выслушав доклад ведущего эксперта на рынке производства нефтепродуктов Геннадия Гуцу.

Он отметил, что по уровню техногенной безопасности НПЗ является одним из самых критических объектов Одесской области. Простой предприятия в течение десяти лет, отсутствие надлежащего содержания, отсутствие мер по утилизации имеющихся промышленных отходов привели к ситуации, которая может стать причиной катастрофических последствий экологического и пожарного характера.

«Сейчас на территории завода сконцентрировано очень много взрывоопасных и пожароопасных остатков нефтепродуктов. Особое внимание хотел бы уделить и тому факту, что практически во всех заводских резервуарах, в трубопроводах, в технологическом оборудовании есть так называемое пирофорное железо — это остатки нефтепродуктов с частями металла этих конструкций вступили через значительное количество времени в реакцию и представляют собой достаточно тяжелую тягучую массу, имеющую возможность самовозгораться», — отметил Геннадий Гуцу.

По словам эксперта, на заводе находятся под рабочим давлением 6 буллитов, в которых, по предварительной оценке, содержится от 70 до 80 тонн водорода, являющегося взрывоопасным газом. В случае взрыва может быть повреждена территория в радиусе 500-600 метров.

«На складе, который, кстати, до сих пор не охраняется, находится, по визуальной оценке, около 1000 тонн чешуированной серы — это один из побочных продуктов нефтепереработки, который тоже имеет свойство самовозгораться. Отдельную опасность представляет и газовое хозяйство, в резервуары которого сливался сжиженный газ, который производился в процессе нефтепереработки.

Также обращаю внимание членов комиссии на то, что завод находится на горе, которая пронизана штольнями и катакомбами. Во время простоя завода они не тампонировались, не выполнялась их специальная заливка укрепляющими растворами, а во время войны и после нее туда сбрасывались остатки продуктов после нефтеперегонки. При определенных условиях все это может вспыхнуть и привести к непоправимым экологическим и техногенным последствиям», — предупредил Геннадий Гуцу.

Он заявил, что остановка завода проводилась стихийно, без соблюдения требований технологического регламента и производственных инструкций по остановке такого рода производств на длительный период.