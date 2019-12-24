Одесский нардеп попал в ТОП-5 парламентских "кнопкодавов" года

24.12.2019 14:37
63
Новости

Бывший глава Одесской ОГА Николай Скорик занял четвертое место в рейтинге депутатов-"кнопкодавов" года. В парламенте он трижды голосовал "за себя и за соседа".

Об этом сообщает общественное движение ЧЕСНО.

Активисты движения включили в рейтинг только те случаи "кнопкодавства", которые подтверждены фото- или видео-доказательствами.

Согласно рейтингу, голосованием "за того парня" в парламенте "грешили" 15 депутатов, а подобных случаев насчитывается 45. Чаще всего "кнопкодавили" нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (27 раз). Именно к этой фракции принадлежит и "рекордсмен", депутат Владимир Кальцев – его уличили в неличном голосовании 9 раз.

В движении ЧЕСНО напомнили, что 19 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает штрафовать депутатов за "кнопкодавство".

 

Теги

Рассказать

Читайте также

Взрывы на складах в Ичне
09.10.2018
396
Новости
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, что на военном арсенале в Ичне не было боеприпасов от крупных ракетных систем. Об этом заявил на ...