Одесский медцентр продавал рецепты на метадон по 500 гривен 236 Новости

Одесские полицейские уличили сотрудников частного медицинского центра в незаконной выдаче рецептов на право приобретения наркотических средств и психотропов.

Об этом сообщает департамент борьбы с наркопреступностью ГУ НП Украины в Одесской области.

Известно, что медработники незаконно выписывали специальные рецептурные бланки на приобретение наркотического лекарственного препарата «Метадон» людям, которые не имеют установленного диагноза «наркомания» и не являются участниками программы заместительной поддерживающей терапии.

За каждый такой рецепт «пациенты» платили 500 гривен, а за таблетку метадона — 180 гривен.

Незаконную деятельность работников медцентра прекратили оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью в Одесской области ДБН Нацполиции совместно со следователями и под процессуальным руководством местной прокуратуры.

Правоохранители провели санкционированный обыск в помещении медцентра и изъяли 81 упаковку различных медицинских препаратов с содержанием в них наркотиков и психотропов. Также изъяты неиспользованные рецептурные бланки, медицинская документация, расчетные квитанции об оплате, около 65 000 гривен, ноутбуки и цифровые носители.

Кроме того, в помещении полицейские обнаружили мужчину, который только что приобрел у врача одну таблетку метадона за 180 гривен.

По указанным фактам расследуется уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 320 (Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

После проведения экспертиз будет решаться вопрос о дополнительной квалификации по ст. 319 (Незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.