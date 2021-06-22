Одесский лесничий прикрывал незаконную добычу ракушечника 16 Новости

Одному из лесничих ГП «Одесское лесное хозяйство» прокуратура сообщила о подозрении по факту служебной халатности.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в 2019 году некий предприниматель без правовых оснований на пользование земельным участком, принадлежащим ООО «Одесское лесное хозяйство», незаконно добывал известняк-ракушечник с помощью камнерезных машин.

В свою очередь лесничий, зная об этом, не обеспечил охрану и защиту лесных ресурсов и допустил незаконную добычу полезных ископаемых.

Обвинительный акт в отношении предпринимателя уже направлен в суд.