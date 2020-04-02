Одесский храм, в котором произошла драка, закрыли до конца карантина 12 Люди, Новости

Кафедральный собор Рождества Христова на улице Пастера в Одессе закрыли до конца карантина.

Как сообщил пресс-секретарь Одесской епархии ПЦУ Теодор Оробец, богослужения будут проводиться только в режиме онлайн.

Закрытие храма связано с конфликтом с бывшим его настоятелем. В начале марта в соборе даже произошла драка.

«Виталий Сеник ранее был настоятелем данного храма, но был отстранен правящим епископом и с тех пор ведет борьбу за этот храм, — заявил Оробец. — Так как среди прихожан есть около 20 сторонников именно Виталия, мы разрешили им проводить богослужения. Но они втихаря поменяли замки и перестали нас пускать. На стримах можно увидеть, что они ежедневно проводили богослужения, причем было видно, что их больше десяти. Поэтому нашей громадой было принято решение закрыть храм и нанять охрану».

1 апреля в соборе должно было пройти богослужение, поэтому возле храма собрались как прихожане УПЦ, так и сторонники Сеника. Оробец сообщил собравшимся о закрытии на карантин. Сторонники Сеника восприняли данное решение с негодованием.

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