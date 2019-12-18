Одесский горсовет потратит 200 тысяч на оснащение галереи инвестпроектов 38 Новости

Одесский городской голова Геннадий Труханов распорядился выделить средства на создание и техническое оснащение галереи инвестиционных проектов «Odesa 5T Gallery».

Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба муниципалитета.

Создавать галерею поручили департаменту международного сотрудничества и маркетинга Одесского городского совета совместно с коммунальным учреждением «Грантовый офис «Одесса 5Т».

Департамент финансов Одесского городского совета должен перечислить 200 тысяч гривень.

В июле Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал распоряжение о выделении средств на организацию и проведение бизнес-форума «Odesa 5T Summer Business Day». На проведение форума потратили 140 тысяч гривень.

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