Одесский горсовет: 10 депутатов регулярно прогуливают заседания комиссий, а двое вообще на них не ходят 74 Люди, Новости

Только 18 депутатов Одесского горсовета посетили все заседания “своих” комиссий. А двое не были вообще ни на одном. Самой дисциплинированной фракцией оказалась “Самопомощь”, а больше всего “прогульщиков” – в “Оппозиционном блоке”.

Это выяснили активисты гражданской кампании “Аттестация депутатов местных советов”.

Как оказалось, все 100% заседаний депутатских комиссий в 2019 году посетили Денис Балух, Олег Брындак, Людмила Варрава, Олег Этнарович, Александр Иваницкий, Владимир Киреев, Марина Лозовенко, Левон Никогосян, Дмитрий Палпатин, Василий Шкрябай (фракция “Доверяй делам”), Александр Амици, Александр Захаров, Вадим Терещук (фракция “Самопомощь”), Денис Григорьев, Татьяна Малыхина, Елена Фокина (фракция БПП), Василий Иеремия и Денис Коваль (“Оппозиционный блок”).

Ровно половину заседаний комиссий “прогуляли” Ирина Куценко (“Доверяй делам”) и Виктор Новак (“Оппозиционный блок”).

Дмитрий Пеструев, Татьяна Плаксий, Юрий Крук (“Доверяй делам”), Виктор Наумчак (БПП), Богдан Гиганов (внефракционный) и Ольга Кулакевич (“Оппозиционный блок”) посетили менее половины заседаний.

А Вячеслав Беженар (“Оппозиционный блок”) и Андрей Неугодников (Украинская морская партия) вообще так ни разу и не почтили заседания депутатских комиссий (соответственно – по вопросам коммунальной собственности и по вопросам экономики, инвестиций и торговли) своим присутствием.

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