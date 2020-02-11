Одесский филиал АМПУ пытается оставить в своей кассе почти пятимиллионную переплату 54 Новости

Одесский филиал ГП «Администрация морских портов Украины» по-своему толковал положения договора с ООО «Бруклин-Киев» и взимал с него плату за пользование причальной инфраструктурой без оговоренного понижения коэффициента.

В соответствии с условиями договора об обеспечении доступа портового оператора к причалам, находящимся в хозяйственном ведении Администрации морских портов Украины, а также тарифам, утвержденным Министерством инфраструктуры, Одесский филиал АМПУ должен был применять к определенным расчетам с ООО «Бруклин-Киев» коэффициент 0,7. Однако администрация порта выставляла компании счета на полную стоимость, которые она вынуждена была оплачивать. ООО «Бруклин-Киев» обратилось за возмещением нанесенного действиями АМПУ ущерба на сумму 4 937 382,40 грн.

Нужно отметить, что аналогичное отношение Одесский филиал АМПУ проявлял к условиям договора с ООО «Бруклин-Киев», действовавшего в 2015-2017 гг. Компания и ранее обращалась с исками к АМПУ, требуя признать право на применение коэффициента. Эти споры ООО «Бруклин-Киев» выигрывало, суды выносили постановления вернуть переплату. Тем не менее АМПУ утверждало, что правоотношения по предыдущему договору не касаются нового договора, заключенного в январе 2017 г., и вновь отказывалось применять к расчетам понижающий коэффициент. При этом по сравнению с договором 2015 г. в новом договоре никак не изменились ни стороны, ни предмет, ни финансовые условия в части определения базиса начисления платы за услуги на основании тарифов.

Исполняя условия договора, ООО «Бруклин-Киев» предоставляло ГП «АМПУ» информацию для выставления счетов за каждый месяц отдельно, с указанием коэффициента 0,7, который должен применяться к ставкам по отдельным грузовым работам. В актах оказанных услуг компания делала отметки о том, что не признает обязательства в той части, в которой ГП «АМПУ» не был применен этот коэффициент, но, несмотря на эти возражения, оплачивала счета в полном объеме.

Администрация Одесского филиала, в свою очередь, утверждала, что условия для применения коэффициента не соблюдены, так как комплекс сооружений, оборудования, качественные характеристики причалов, доступ к которым обеспечен ООО «Бруклин-Киев», в совокупности не отвечают критериям определения его как специализированного технологического перегрузочного комплекса. Эти утверждения АМПУ в очередной раз были опровергнуты.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что ООО «Бруклин-Киев» соблюдало все предусмотренные тарифами Министерства инфраструктуры и условиями договора критерии применения понижающего коэффициента в отношении указанных им перегрузок. Помимо суммы переплаты в 4 937 382,40 грн., с Одесского филиала АМПУ также должны быть взысканы в пользу ООО «Бруклин-Киев» расходы на профессиональную юридическую помощь в размере 48 658,40 грн.

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