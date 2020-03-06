Одесские власти собираются закрыть противотуберкулезный диспансер

Причиной закрытия назвали требование властей страны оставлять в рамках медреформы только одно противотуберкулёзное учреждение.

18 марта, депутаты Одесского горсовета рассмотрят на своей сессии вопрос закрытия противотуберкулёзного диспансера Суворовского района (ул. Атамана Головатого) и перевода некоторых его пациентов в областной центр социально значимых болезней.

Об этом сообщила вице-мэр и главный финансист города Светлана Бедрега, принявшая участие в заседании муниципальной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения 5 марта, сообщает «Таймер».

По словам чиновника, накануне в горсовете рассмотрели соответствующее обращение Одесской облгосадминистрации, и городской голова Геннадий Труханов такое решение поддержал. Причиной же будущего закрытия в мэрии назвали требование властей страны оставлять в рамках проводимой медреформы только одно противотуберкулёзное учреждение на уровне региона.

«Одесский областной центр социально значимых болезней согласовал этот вопрос, они будут получать деньги из Национальной службы здоровья Украины в рамках медреформы. Будет отдельное подразделение в центре. В рамках городской программы здравоохранения также будут отдельные расходы. Также будет создана рабочая группа для обсуждения этого перехода», – пояснила Бедрега.