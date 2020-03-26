Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК.

Разворовали все буквально за месяц — с 15 ноября по 16 декабря 2019 года, за сохранность склада отвечал старший инспектор отдела складского учета изъятого имущества.

В итоге в первый раз в ноябре 2019-го после инвентаризации выявили недостачу 19 мобильных телефонов на сумму 290,9 тыс. гривен, а в декабре — 912 пачек сигарет, 96 предметов одежды, четырех пар обуви, трех бутылок алкоголя, десяти шоколадок, шести автозапчастей, 29 велосипедных аккумуляторов, трех запчастей к кондиционерам, одной шлифмашинки, одной пилочки для педикюра и одного чемодана на общую сумму еще 194,5 тыс. гривен

Заводской райсуд Николаева предоставил следствию доступ к документации Одесской таможни.

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