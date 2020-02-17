Одесские ПТУ опасны, но город бессилен на это повлиять 39 Места, Новости

Противопожарное состояние ПТУ, училищ и других подобных учебных заведений остаётся неудовлетворительным, однако решить проблему своими силами мэрия Одессы не способна.

О плачевной ситуации с пожарной безопасностью ПТУ сообщил в ходе аппаратного совещания 17 февраля командир погранотряда № 6 Одессы Александр Полохач.

По его словам, факт неисполнения учебными заведениями правил противопожарной безопасности установили проверки, проведённые ГСЧС после масштабного пожара в колледже на Троицкой, 25.

В ходе обсуждения ситуации чиновниками выяснилось, что возможности мэрии Одессы повлиять не безопасность учащихся и сотрудников данных учреждений сильно ограничены. Дело в том, что, согласно действующему законодательству, из городского бюджета финансируется лишь заработная плата сотрудников ПТУ, стипендии их учащимся, а также оплата услуг ЖКХ. Что же касается капитальных затрат, включая и затраты на противопожарную безопасность, то эти расходы должно осуществлять министерство образования. В этой связи город даже при всём желании не может выделить деньги на противопожарную безопасность без риска столкнуться в будущем с обвинениями в нецелевом расходовании средств.

По словам главы городского департамента образования Елены Буйневич, в этой ситуации мэрия может лишь в очередной раз напомнить о существовании проблемы столичным властям и надеяться, что те займутся её скорейшим решением.

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