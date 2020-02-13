Одесские полицейские обокрали офис, в котором проводили обыск

13.02.2020 09:37
24
Криминал, Новости

Работники полиции в Одессе присвоили вещи коммерческой структуры, в помещении которой проводили обыск. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Нацполиции региона.

Отмечается, что в сеть попало видео, на короторм зафиксированы три человека, которые во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывают по карманам чужие вещи.

“Указанная публикация не осталась без внимания руководства одесской милиции. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции. Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка”, – заявили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен покрывать недойное поведение подобных работников.

По словам правоохрвнителей, по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР.

Источник

Теги

Рассказать

Читайте также

Украинский курсант отвел обреченный самолет от жилых поселков: двигатель крылатой машины обследуют в Одессе
06.08.2019
262
Новости
Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, выполняя обычный учебный полет, проявил хладнокровие, не растерялся ...