Одесские полицейские обокрали офис, в котором проводили обыск 24 Криминал, Новости

Работники полиции в Одессе присвоили вещи коммерческой структуры, в помещении которой проводили обыск. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Нацполиции региона.

Отмечается, что в сеть попало видео, на короторм зафиксированы три человека, которые во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывают по карманам чужие вещи.

“Указанная публикация не осталась без внимания руководства одесской милиции. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции. Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка”, – заявили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен покрывать недойное поведение подобных работников.

По словам правоохрвнителей, по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР.

Источник