Одесские мусоровывозящие компании повышают тарифы 75 Новости

Одесские компании, которые убирают мусор, повышают тарифы более чем на треть. В среднем вывоз бытовых отходов будет стоить 110 гривен за кубометр.

Сейчас все мусороуборочные компании Одессы уже объявили о пересмотре тарифов. В среднем планируют поднять плату за свои услуги на 35 % — с 70 до 110 гривен.

«Размер планового тарифа на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами, сбор и перевозку для конечного потребителя составляет 92,32 гривны с НДС за метр кубический. Кроме того следует учитывать плановый тариф на захоронение, осуществляемый ООО «Союз» 18,23 гривен. Таким образом, общий размер планового тарифа на услуги по обращению с твёрдыми бытовыми отходами, включая сбор, перевозку и захоронение для конечного потребителя составляет 110,55 гривен с НДС за метр кубический», — говорится в сообщении о поднятии тарифа на официальном сайте города.

В компании «Союз» повышение тарифов объясняют ростом цен на горючее, запчасти, оборудование. Представители компании говорят, что тариф, который принимался в 2018 году, уже тогда имел рентабельность около нуля. Теперь он должен повыситься до 12 %. Кроме того, эти деньги в первую очередь собираются направить на увеличение зарплаты своим сотрудникам.

«В прошлый раз, когда принимали тариф, мы его приняли практически с нулевой рентабельностью. За это время цены ни на что не упали. Ну и самое ценное, что есть у любой компании — это сотрудники компании. Квалифицированные кадры найти очень тяжело. Львиная доля тарифа, который увеличивается, это заработная плата сотрудников», — сказал директор компании «Союз» Юрий Кривенко.

Экономисты считают, что роста тарифов не избежать, но названные цифры вызывают сомнения. Эксперты объясняют: компании перестраховываются и переводят своих сотрудников на «белые зарплаты», к тому же растёт и официальная минимальная зарплата, но этот рост не существенен. А расходы на материалы и оборудование тоже не настолько выросли.

«Вроде бы нам говорят, что вообще нулевая рентабельность у этого бизнеса, цены давно не повышались, но в то же время пусть попробует влезть в этот бизнес кто-то со стороны. Это очень сложно в бизнес влезть. И те компании, которые этим занимаются, никого туда не пускают и при этом у них нулевая рентабельность. Наверное в этом что-то есть. И таким невооруженным глазом очень тяжело это увидеть», — считает экономист Эдуард Каражия.

А вот у гражданских активистов к качеству работы мусоровывозящих компаний есть вопросы. Кое-где можно найти старые или сломанные контейнеры, а в малонаселенных районах отходы вывозят как заблагорассудится. Поэтому, по их мнению, акцент надо делать на развитии коммунальных мусороуборочных компаний.

«Поднятие с колен коммунального предприятия — это хорошая идея хотя бы с той стороны, что будет конкуренция. То есть, у городской власти будет возможность давить как-то на мусоровывозящие компании, чтобы не повторялось тех ситуаций, когда закрывает полиция хозяина, перекрывают дороги и так далее», — сказал руководитель «Центра защиты украинцев» Игорь Хмурый.

Тем временем в мэрии говорят: чтобы повысить тарифы — их еще надо утвердить. А до этого исправить все ошибки в расчетах, потому что они есть.

«Все мусоровывозящие компании подали новые тарифы на рассмотрение и на согласование, но департамент экономики все их расчёты вернул назад на доработку», — прокомментировал директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман.

Сейчас частники готовятся к тому, что новые тарифы утвердят в январе или февраля.

Источник