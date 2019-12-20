Одесские игорные клубы подчинились Авакову и дружно позакрывались 28 Места, Новости

Владельцы игорных заведений Одессы выполнили требование министерства внутренних дел Украины о прекращении работы — по крайней мере, в центральной части города.

Так, по словам горожан, в настоящее время закрыты все лотерейные клубы на ул. Дерибасовской. Напомним, что сделать это они должны были до 16:00 20 декабря, так как Кабмин сделал нелегальными все заведения, работающие в стране под видом государственных лотерей.

«Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по–другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай... те», — заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря.

Источник