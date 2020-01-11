Одесские хакеры воровали деньги налогоплательщиков 43 Криминал, Новости

Служба безопасности Украины остановила хакерскую группировку в состав которой входили жители Одесской и Днепропетровской областей. Их подозревают в краже денег со счетов госпредприятий.

Сотрудниками СБУ установлено, что трое участников группировки организовали схему при помощи которой воровали деньги госпредприятий. Они находили "слабые места" в системах электронных денежных переводов различных предприятий.

Притворяясь тестировщиками програмного обеспечения, они просили чиновников предоставить доступ к технике предприятия и данные счетов. Для большей убедительности, они уверяли сотрудников предприятий, что их прислали из "главного офиса". После получения данных и паролей, хакеры перечисляли деньги на счета подставных людей.

Следствие считает, что хакеры, о которых идет речь, причастны к завладению денег запорожского филиала "УкрПочты" в октябре 2019 года. Тогда со счетов предприятия было украдено почти 200 тысяч гривен.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты компьютеры, телефоны и флешки с информацией, которая подтверждает их преступления.

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