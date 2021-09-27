Одесские дороги продолжат посыпать песчано-солевой смесью вместо спецреагентов

Городские власти Одессы намерены подготовить 25 тысяч тонн песчано-солевой смеси на зиму — соответствующие закупки уже ведутся.

Как стало известно на очередном аппаратном совещании в мэрии, пока не удалось выполнить поручение мэра Геннадия Труханова отказаться от посыпания улиц песком уже в нынешнем году. Заменить указанную смесь планировалось специальными жидкими реагентами, однако для этого не успели переоборудовать технику.

Поэтому, по словам заместителя городского головы Дмитрия Жемана, от песка этой зимой не откажутся, но минимизируют его использование в пользу других веществ в центральной части города и на магистральных улицах. Полностью же решить данный вопрос в мэрии обещают уже в конце следующего года.

К работе уже готовы 107 единиц снегоуборочной техники одесского коммунального предприятия «Городские дороги».