Одесские чиновники не ведут учет деревьев, из-за чего они падают на горожан 64 Места, Новости

Городские власти не контролируют количество и состояние деревьев в городе. В самой мэрии отсутствуют данные по инвентаризации и реестр зеленых насаждений.

Журналисты выяснили, что в Одесской мэрии не ведут учет зеленых насаждений в городе. Эту информацию подтвердили чиновники в ответ на наши официальные запросы. Такая халатность и безголовость местной власти приводит к тому, что во время ураганов и ливней падают десятки, а то и сотни деревьев, которые наносят урон частной и коммунальной собственности, а также калечат людей. К тому же вместо упавших деревьев новые не высаживаются, что, как следствие, вызывает дискомфорт горожанам, когда летом негде укрыться от жары.

Журналисты интернет-издания «Монитор» направляли запрос в департамент экологии Одесского горсовета относительно информации об аварийных деревьях в Приморском районе. Мы получили ответ, что департамент не владеет данной информацией и перенаправили запрос в КП «Горзелентрест». Коммунальное предприятие сообщило, что на его балансе в Приморском районе находится 55 тыс. 681 дерево. «Горзелентрест» не ведет учет зеленых насаждений, которые не обслуживаются предприятием (а это все деревья вдоль городских улиц). Отметим, что согласно решению исполкома Одесского горсовета от 14 февраля 2008 года КП «Горзелентрест» занимается только благоустройством скверов, бульваров, парков и других объектов общего пользования. Содержанием зеленых насаждений на улицах перед домами, внутри кварталов должны заниматься балансодержатели или собственники домов (ЖЭКи, частные обслуживающие компании и ОСМД).

На основании обращений граждан с 2015 по 2019 год «Горзелентрест» на территории Приморского района спилил 1 530 деревьев, из которых:

— в 2015 году – 354 дерева;

— в 2016 году – 250 деревьев;

— в 2017 году – 368 деревьев;

— в 2018 году – 225 деревьев;

— в 2019 году – 333 дерева.

Стоит отметить ключевое слово здесь – «на основании обращений граждан», которые сделали это за свои деньги. Жильцы каждый месяц оплачивают услугу по содержанию домов и придомовых территорий (СДПТ). В СДПТ входят также расходы на уход за деревьями. Из этого следует, что ЖЭКи не выполняют свои функции, а мэрия и не требует их выполнение! Возникает вопрос: а зачем тогда существует городская власть, зачем ЖЭКи? Кому мы платим налоги, СДПТ?

Мы писали запросы и в Приморскую райадминистрацию и в ЖКС «Фонтанский» для получения информации о количестве зеленых насаждений, в том числе аварийных в Приморском районе. Ни жилищно-коммунальная служба ни администрация не предоставили четкого ответа. Все это напоминает некую игру в пинг-понг, где каждая служба перекидывает обязательства на другую службу.

Аналогичная ситуация происходит и в других ЖЭКах: никто не ведет учет зеленых насаждений. В итоге мы имеем следующую ситуацию: ни коммунальные, ни частные ЖЭКи, ни городская власть не ведет инвентаризацию и не ухаживает за деревьями.

Стоит вспомнить одну из последних печальных ситуаций, когда в ноябре 2019 года после сильного урагана по городу валялось множество упавших деревьев, а часть из этих деревьев повредила близстоящие машины. Поскольку деревья не состоят на балансе ни у одного ЖЭКа или ОСМД, то и пострадавшие лица не могут взыскать компенсацию. Чтобы закрепить каждое дерево за определенной обслуживающей организацией, нужно провести инвентаризацию.

На самом деле такая безответственность приводит к абсурдным ситуациям. Местные власти не хотят выделять деньги из бюджета на проведение инвентаризации деревьев, которые, в свою очередь, при падении повреждают сети уличного освещения, трамвайные и троллейбусные линии, а также здания. Соответственно, на ремонт и устранение неисправностей будут все равно потрачены деньги.

Инвентаризацию деревьев городские власти должны были бы возложить на департамент экологии. Исполком выносит решение на сессию и затем поручает это соответствующему органу.

Но самое вопиющее, что департамент экологии в ответе на наш запрос указал, что в рамках Программы охраны и улучшения состояния окружающей среды в г. Одессе на 2013-2016 годы была создана интерактивная карта города. После ознакомления с этой картой, оказалось, что она не носит никаких данных, это обычная карта города.

На самом деле разработка такой интерактивной карты смогла бы упорядочить плановую замену деревьев. Большинство деревьев аварийные и падают массово, из-за этого образуются на улицах «лысые» кварталы, где большие участки улиц летом остаются без тени. Данные, внесенные в интерактивную карту о каждом дереве, дали бы понять, когда нужно производить замену дерева. Таким образом, этот процесс происходил бы поэтапно.

Как обслуживаются деревья в цивилизованной Германии?

В небольшом городке Бонн, в западной части Германии, высажено примерно 30 тыс. деревьев и все они защищены законом. Уходом за деревьями занимается управление зеленых насаждений, которое имеет отделы в каждом районе города. Этими отделами руководят старшие садовники. Также управление имеет отдельные бригады по уходу за деревьями, которые обслуживают весь город и выезжают в случае необходимости. Все деревья в городе внесены в электронный кадастр и пронумерованы. В кадастре имеется паспорт на каждое дерево, где указан возраст, высота, размер кроны, ствола. Любые работы с деревом вносятся в программу. Контроллер производит проверки деревьев и определяет в каком оно состоянии. Если, по его мнению, дерево необходимо спилить, то приглашается еще два человека, которые должны произвести осмотр. То есть, состояние дерева должны проверить трое людей, прежде чем решить, спилить его или нет.

В случае, если нужно спилить дерево в частном дворе, то необходимо учесть размер дерева. Если дерево на уровне одного метра от земли имеет окружность ствола более 80 сантиметров, то нужно получить разрешение в управлении зеленых насаждений мэрии.

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