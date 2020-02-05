Одесские бандиты создали бордель, чтобы грабить его клиентов

Преступную группу, совершавшую разбойные нападения на жителей Одессы, обезвредили сотрудники облуправления стратегических расследований Нацполиции.

Как сообщили в ГУНП, бандитов задержали вчера, 3 февраля.

Это трое одесситов, двое из которых ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений. Чтобы получать информацию о материальном положении потенциальных жертв, они создали публичный дом. После работы девушки сообщали владельцам о людях, на которых стоит обратить внимание, передавали их адреса, рассказывали о наличии денег или ценностей, камер наблюдения, предлагали варианты проникновения в жилье.

Получив эту информацию, участники преступной группировки нападали на потерпевших непосредственно в их помещениях или подстерегали на выходе.

Последний раз они ворвались в квартиру гражданина и, угрожая ему оружием, отобрали 1200 долларов США.

В понедельник правоохранители задержали бандитов, провели обыски в местах их проживания и в борделе. Изъято оружие, спецсредства, несколько десятков мобильных телефонов, черновые записи о деятельности заведения, деньги, часть из которых имеет признакаи подделки.

Открыто уголовное производство по 187 ст. УК (разбой).