Одесская "Укрпочта" перестала принимать посылки из Китая 40 Новости

С 12 февраля в Одессе “Укрпочта” перестала принимать посылки из Китая в связи с распространением коронавируса.

Об этом в комментарии корреспонденту Украинской Службы Информации сообщил директор Одесской дирекции “Укрпочта” Сергей Дрозд.

Он пояснил, что отказ от приема китайских посылок – это не личная прихоть компании, а пожелание властей Китая с целью уменьшения распространения коронавируса.

Да, мы перестали принимать посылки из Китая в связи с вирусом. Это не то, что мы перестали, это китайские власти для прекращения распространения вируса сами заблокировали отправку из своей страны любой корреспонденции, – отметил Сергей Дрозд.

Когда “Укрпочта” возобновит прием посылок из этой страны, пока что неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали, что доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. На данный момент Всемирная организация здравоохранения не ввела никаких запретов для перемещения товаров через границы для международной торговли. “Укрпочта” следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения и партнерами в Китае.

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