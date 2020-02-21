Одесская таможня выставила два лота на аукцион 21 Новости

Одесская таможня продаст на аукционе ProZorro.Продажи 9 тонн одежды секонд-хенд и трактор для сельскохозяйственных работ. От этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.

Стартовая цена 9 тонн одежды – 97 000 гривен.

«Что в лоте? Одежда, обувь, изделия из резиновых материалов и спортивные бандажи», – уточнил Нефедов.

Стартовая цена трактора YTO-ME354 – 37 000 гривен. По словам Нефедова, он в удовлетворительном состоянии и подойдет для работ как на рисовом, так и на сухих сельскохозяйственных полях. Заявки на покупку по обоим лотам принимаются до 27 февраля.

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