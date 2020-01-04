Одесская полиция задержала женщину: ее подозревают в убийстве бывшего мужа на Новый год кухонной качалкой 34 Криминал, Новости

Во время празднования Нового года между бывшими супругами возникла ссора, во время которой женщина нанесла 43-летнему мужчине удары деревянной качалкой по голове. От полученных травм мужчина скончался, а женщина сообщила о домашнем насилии в полицию, после чего ее задержали.

Об этом сообщает корреспондент пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В канун Нового года 40-летняя женщина пригласила своего бывшего мужа, с которым поддерживала дружеские отношения, в гости. Между бывшими супругами возникла ссора, во время которой женщина схватила деревянную качалку и нанесла бывшему супругу удары в голову.

Полицейские прибыли на место по вызову самой подозреваемой, так как та сообщила о домашнем насилии над ней на спецлинию "102". Правоохранители, которые приехали на вызов, увидели женщину в окровавленной одежде, а также труп мужчины с разбитой головой. На месте изъяли возможное оружие убийства и другие доказательства.

Женщину задержали и уже вручили ей подозрение по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения подозреваемой. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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