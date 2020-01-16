Одесская ОГА купит комплексы для телемедицины за 20 миллионов гривен

19,8 миллиона гривен заплатит Одесская облгосадминистрация фирме «Техмед кардио» за набор оборудования дистанционной медицинской диагностики.

Соответствующий договор стороны подписали 16 января.В состав комплекса входит электрокардиограф, измеритель артериального давления, пульсометр, спирометр (измеритель объёма воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого лёгкими), инфракрасный термометр, дерматоскоп, видеокамера, планшет, интегрированный с оборудованием комплекса, а также транспортная сумка и инструкция пользователя. Всего планируется закупить 180 таких комплектов.

Фирма «Техмед кардио» зарегистрирована в Киеве в 2012 году. Учредителем компании значится некто Юрий Василенко. За последние годы фирма заключила договоры на поставки медицинского оборудования в различных регионах Украины на общую сумму в 288 миллионов гривен.

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