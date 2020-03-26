Одесская областная больница не хочет быть опорной в борьбе с коронавирусом, - глава антикризисного штаба 42 Новости

Одесская областная больница отказывается принять на себя функции опорной для борьбы с коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава антикризисного штаба в Одесской области Андрей Ставницер.

«Гульченко Юрий и областная больница, лучше всего готовая к эпидемии, снова отвертелась от функции опорной. Мы понимаем почему: больница коррумпирована насквозь и не хочет слышать про пандемию, хочет только спокойно зарабатывать деньги.

У них еще есть время – мало, но есть – подготовиться, перевезти тяжелых больных, с нашей помощью оснаститься по максимуму. Но главврач не хочет понимать, что в историю под названием «коронавирус» влетит все равно, разница только в том, будет это полет в бетонную стену или, все же, в более-менее контролируемую ситуацию. Он осознанно прячется в домике», – написал он.

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