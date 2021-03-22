Одесская область заняла второе место в стране по количеству новых случаев COVID-19 14 Новости

745 жителей Одесской области заболели коронавирусной болезнью за минувшие сутки.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 401 — в Одессе. По количеству новых случаев регион опережает только Львовская — там 937 зараженных за сутки.

Умерли за сутки двое жителей региона, в том числе 1 в Одессе.

Всего на 22 марта года в Одесской области зарегистрированы 98 249 случаев COVID-19, в том числе 45 330 — у жителей Одессы.

По данным на 22 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 303 пациента с COVID-19, из них 82 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится 221 пациент, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили семь человек с подозрением на COVID-19. 76 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 75 человек — в ГКБ №10, 113 человек — в городской больнице №5, 18 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 22 марта, в опорных больницах Одессы свободны 28 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19 у детей (четыре мальчика и четыре девочки), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 52 жителя Одессы. К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 37 639 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 6831 одессит.