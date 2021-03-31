Одесская область: злопамятный азиат зарезал соотечественника и пытался скрыться в полях 16 Новости

Полицейские задержали иностранца по подозрению в убийстве своего соотечественника в селе Бурлачья Балка Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

Установлено, что мужчины в возрасте 45 и 57 лет приехали в Украину из Азии по работе. Ночью они случайно встретились на автозаправочной станции, вспомнили старые обиды друг на друга и начали ссориться. Конфликт перерос в драку, и младший мужчина острым предметом, местонахождение которого устанавливается, нанес старшему соотечественнику проникающее ранение в сердце. Мужчина скончался до приезда скорой.

Пытаясь избежать ответственности, правонарушитель скрылся с места преступления и скрывался в полях за населенным пунктом, где полицейские нашли его и задержали.

Сейчас иностранец находится в изоляторе временного содержания. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.