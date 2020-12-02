Одесская область вышла в лидеры по количеству зараженных ковидом за сутки 199 Новости

1147 новых случаев заражения вирусом COVID-19 зафиксировано в Одесском регионе за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

По данному показателю область лидирует в стране. На первом месте, традиционно, Киев с 1735 зараженными. За Одесским регионом следует Киевская (975 случаев), Запорожская (947) и Сумская (727) области.

В Одесской области за сутки от коронавируса умерли 8 человек, выздоровели 498, продолжает болеть 641 человек.

Всего в Украине 13 141 новый случай коронавирусного заболевания.