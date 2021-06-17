Одесская область: в гараже нашли двух застреленных мужчин 14 Новости

Полицейские обнаружили в гараже жителя Великой Михайловки тела с огнестрельными ранениями 36-летнего хозяина и его 30-летнего товарища из ближнего села.

По словам соседа, он выбежал из дома на выстрелы, которые доносились со двора, и увидел, как житель дома целится из ружья в знакомого. Односельчанин попытался успокоить разъяренного мужчину и уговорить убрать ружье, но тот не послушал его и спустил курок, попав товарищ в грудную клетку. Сосед побежал вызывать полицию, а владелец ружья тем временем выстрелил себе в грудь.

По факту смерти хозяина домовладения полицейские начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство», сведения же по факту смерти его гостя внесены в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.