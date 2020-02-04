Одесская область попала в список проблемных для Офиса президента: “Там губернаторы – отличные ребята, но они ничего не могут сделать”

В президентской партии «Слуга народа» недовольны региональной политикой Владимира Зеленского. Источники в СН отмечают, что самыми проблемными являются приграничные области, в которых назначенные главой государства губернаторы никак не влияют на региональную политику, пишет «Украинская правда».

«Там губернаторы – отличные ребята, но они ничего не могут сделать. Кернес за 15 лет выстроил такую структуру – силовики, депутаты, медиа, что новый губернатор оказался безруким. Одесса — это вообще отдельная тема: там и Труханов, и Альперин, и куча других мелких банд. Там нужен жесткий мужик с железными нервами, а наш глава ОГА – добряк», — рассказал о ситуации в нескольких регионах один из депутатов «Слуги народа».

Все опрошенные изданием описывают ситуацию с региональной политикой одним словом – «хаос».

Они сетуют на то, что в Офисе президента долго не согласовывают глав РГА, в некоторых областях (Закарпатская, Львовская и Сумская) до сих пор не назначены губернаторы, а наиболее слабым место региональной политики Зеленского депутаты его партии называют то, что главами ОГА в основном назначают людей без серьезного политического, а иногда – и без менеджерского опыта.