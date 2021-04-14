Одесская область получила 4400 доз китайской вакцины от коронавируса 14 Новости

Первая партия вакцин CoronaVac производства Sinovac Biotech в количестве 4400 доз прибыла на региональный склад в Одессе.

Как сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья, это инактивированная вакцина, созданная по давно и хорошо известной миру технологии. Похожим образом работают вакцины против полиомиелита и гриппа.

«Вакцина CoronaVac безопасна и эффективна. По данным на 25 марта, она демонстрировала эффективность на уровне 83,5% после прививки двумя дозами. Как и в случае с другими вакцинами, если человек все же заболеет после прививки, он перенесет болезнь в легкой форме и не погибнет», — рассказали в центре.

Имеющееся в Одессе количество вакцин рассчитано на два введения с интервалом в 28 дней. Прививки получат маломобильные граждане и лица, за ними ухаживают, а также работники сферы образования, привлеченные к проведению ВНО. Списки уже собраны, поэтому вакцинация начнется в ближайшие дни.

Тренинги по работе с вакциной CoronaVac прошла пока что одна мобильная бригада. Однако с 14 апреля обучение начинают остальные бригады и все стационарные пункты вакцинации (включая дополнительные, которые ещё не начали работу).