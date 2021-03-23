Одесская область —‌ лидер в стране по количеству зараженных коронавирусом 16 Новости

1122 новых случая заболевания коронавирусной болезнью зарегистрированы за минувшие сутки в Одесском регионе.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, среди заболевших 707 жителей Одессы. Умерли за сутки 13 жителей области, выздоровели — 178.

По данным на 23 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 318 пациентов с COVID-19, из них 91 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 227 пациентов, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 35 человек с подозрением на COVID-19.

80 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 73 человека — в ГКБ №10, 108 человек — в городской больнице №5, 22 ребенка — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 23 марта, в опорных больницах Одессы свободны 14 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 36 новых случаев COVID-19 у детей (24 мальчика и 12 девочек).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 73 жителя Одессы. К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 37 712 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 7457 одесситов.