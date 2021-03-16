Одесская область: два человека погибли в аварии, пострадавших деблокировали спасатели 8 Новости

16 марта в 4:43 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в г. Балта на ул. Уварова произошло дорожно-транспортное происшествие в результате столкновения легкового автомобиля с припаркованной грузовиком.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших водителя и пассажира из легкового автомобиля. В тяжелом состоянии они были госпитализированы в городскую больницу.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Причины происшествия устанавливаются.