Одесская мэрия vs электрокары: чиновники вынесли предписания о демонтаже зарядных станций на Таирова 64 Новости

В Киевском районе Одессы на зарядных станциях электромобилей появились предписания от Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета об их демонтаже.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке совладелец компании EcoFactor Charge Владимир Ревера.

«Предписания получили даже отключенные станции и личные, установленные возле подъездов жилых домов, — сетует Ревера. — Видимо, дышать чистым воздухом вредно жителям города, заботятся о нашем здоровье. Установить зарядную станцию — это колоссальный труд, не считая стоимости самой станции. Включать мозг, видимо, это сложный процесс, и не прописан в должностных инструкциях» Фото — Владимир Ревера