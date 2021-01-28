Одесская мэрия признала незаконной стройку на Черноморской

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Одессы потребовало отменить разрешение на строительство на участке по адресу: ул. Черноморская, 2, 2б, 2в.

Как написал на своей странице в Facebook начальник управления, депутат Одесского горсовета Александр Авдеев, речь идёт о захвате земли.

«Заказчик — физическое лицо — получил полный пакет документов, в том числе градостроительные условия и ограничения застройки за № 01-07/245 от 22 июля 2019 года для проектирования реконструкции жилых домов, хозяйственных зданий, нежилых сооружений под жилой дом. Но мы выяснили, что собственник увеличил площадь застройки без надлежащего получения права собственности на земельный участок в 65 квадратных метров», — говорится в посте.

По словам чиновника, увеличение площади застройки стало возможным за счёт выступающих горизонтальных конструкций дома, начиная со второго этажа.

Авдеев сообщил, что при выдаче градостроительных условий и ограничений департаментом архитектуры и градостроительства Одесского горсовета не был учтён данный факт. В связи с этим управление обратилось в Одесский окружной административный суд с иском к департаменту.

Добавим, что ранее жители Черноморской сообщили, что застройщик Александр Сонис выкупил в их дворе открытый туалет и пару сараев и предупредил о возведении гостиницы. Однако затем речь зашла о жилом доме на 80 человек.