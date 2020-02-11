Одесская мэрия покупает данные у мобильных операторов, чтобы посчитать туристов 55 Новости

В прошлом году Одессу посетили 3,3 миллиона туристов 45%, из которых иностранцы. Для сравнения в 2018 году город посетили 3,2 миллиона человек. Подсчет туристов ведется по косвенным данным и купленным данным мобильных операторов.

Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии 10 февраля сообщила Директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

По ее словам, больше всего в Одессе гостят путешественники из Турции, на втором месте — Израиль, а на третьем — Россия. При этом, Татьяна Маркова акцентировала внимание на том, что четвертое место занимают Филиппины. Пятое место — у Молдовы.

«Это моряки, которые прибывают в город на смену экипажей, и это демонстрирует, как сильно бизнес влияет на туризм»,— отметила Маркова.

Она также заметила, что мировая практика предписывает считать не количество туристов, а количество ночевок для определения популярности города у гостей, но многие отельеры отказываются давать информацию горсовету. Кроме того, 60% туристов не останавливаются в отелях, предпочитая хостелы и частные квартиры.

«Мы не можем получить информацию от некоторых хостелов, которые не платят туристический сбор, к тому же мы не получаем информации от частных владельцев, хотя декларативно такие доходы должна проверять налоговая. Горсовет лишили права заключать такие договоры. Поэтому часто отели разбивают на апартаменты и сдают так. Мы вынуждены за бюджетные деньги покупать информацию у мобильных операторов и с помощью роуминга отслеживать. У нас хороший показатель по ночевкам — 2-3 ночи. Не то, что во Львове, где 1,5 ночи приехали и уехали сразу», — рассказала Татьяна Маркова.

В виде туристического сбора город получил более 11 миллионов гривень в 2019 году, тогда как в 2018 сумма была скромнее — 7,3 миллиона гривень.

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