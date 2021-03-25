Одесская мэрия хочет провести раскопки на месте массовых расстрелов при Сталине 13 Новости

Власти Одессы намерены провести работы по исследованию территорий в районе 6-го километра Овидиопольской дороги, где в 30-е годы XX века осуществлялись массовые расстрелы и захоронение останков их жертв.

Об этом в ходе заседания исполкома городского совета 25 марта сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает «Таймер».

По его словам, ранее там уже произвели эксгумацию почти полутора тысяч останков, однако по оценкам тел может быть куда больше: их число может доходить до 20 тысяч. Системные работы по поиску, эксгумации и достойному перезахоронению этих тел, по словам Труханова, будут проводиться впервые. «Это наш долг перед безвинными жертвами», — подчеркнул Труханов.

В настоящее время территория, о которой идет речь, находится в ведении КП «Международный аэропорт "Одесса"».

Радарные исследования предполагаемых мест массовых захоронений уже начал южный филиал Украинского института национальной памяти.