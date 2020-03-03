Одесская инфекционная больница закупает тесты на коронавирус 77 Новости

3 миллиона 250 тысяч гривен выделено на закупку 20 – минутных тестов диагностики инфицирования коронавирусом для Одесской городской инфекционной больницы.

Тендер на закупку 10 000 экспресс-тестов опубликован на сайте госзакупок Prozorro.

Напомним, что городская клиническая инфекционная больница, в структуре которой имеются 20 изолированных боксов на 65 коек, определена базовым учреждением для оказания медицинской помощи пациентам с острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19.

Быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться даже за пределами лабораторий.

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