Одесская инфекционка потратила все экспресс-тесты на коронавирус: анализы снова отправляют в Киев 78 Места, Новости

В Одессе снова закончились экспресс-тесты на коронавирус, и город снова зависит от поставок из Киева.

Об этом говорили на сегодняшнем заседании комиссии горсовета по соцполитике и труду. Речь шла о тестах, которые были в распоряжении инфекционной больницы — не о китайских, которые сегодня утром прибыли в Одессу на самолете Нацгвардии.

Всего в городе было 55 тестов, при этом с 13 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали 59 человек. Все использованные тесты показали отрицательный результат.

Сейчас анализы, взятые у пациентов инфекционки, снова отправляют в столицу. Когда больнице передадут китайские тесты, в горсовете не знают.

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