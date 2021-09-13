Одесситы стали активнее прививаться от ковида – в город привезли Pfizer

13.09.2021 14:32
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Люди, Новости

11 643 одесситов вакцинировались за выходные от COVID-19 в 10 вакцинальных центрах.

Об этом на аппаратном совещании в Одесском городском совете сообщил и.о. директора здравоохранения Левон Никогосян.

Для сравнения: на прошлых выходных привились 7897 горожан, тогда падение количества желающих прививаться в мэрии объяснили отсутствием вакцины Pfizer.

Для первой прививки были доступны препараты Pfizer, а также Coronavac и AstraZeneca. Второй раз можно было вакцинироваться Pfizer, Coronavac и Moderna.

Всего сейчас в Одессе привиты 280 тыс 229 горожан, из них 134 тыс получили обе дозы.

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