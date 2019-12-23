Одесситы опасаются застройки на месте яхт-клуба 50 Новости

В воскресенье, 22 декабря, в яхтсмены подписались под открытым письмом президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оставить старейший яхт-клуб страны в собственности государства.

Так, на сбор подписей под обращением к президенту пришли яхтсмены, тренеры, а также родители детей, которые занимаются в школах, расположенных на территории клуба.

Яхт-клуб был вынесен на аукцион, но мы не знаем, что будет на его месте после продажи. Боимся, останутся ли здесь 2 парусные детские школы. Здесь же тренируются олимпийцы. В 2020 планируется чемпионат Украины на базе этого яхт-клуба. А может случится так, что мы придем в апреле, а здесь установят забор, - пояснил яхтсмен Александр.

Он также отметил, что яхтсмены не против привлечения инвестора, который займется развитием клуба. Однако беспокоятся о его будущем, опасаясь, что территорию могут застроить.

От инвестора мы хотим видеть стратегический план развития этого места. Оно ценно для тысяч одесситов, которые пришли сюда с детства, а теперь водят сюда же своих детей, а те приведут внуков для занятий парусным спортом, - считает яхтсмен.

По словам подписантов, в госреестре яхт-клуб не обозначен как спортивный объект. Они считают, что именно это является главной проблемой и лазейкой, которой может воспользоваться инвестор для застройки.

В Черноморском яхт-клубе расположены две детско-юношеские спортивные школы по парусному спорту, в которых занимается более 150 подростков от 6 до 18 лет. Воспитанники этих школ успешно представляют Украину на международной арене. Кроме того, здесь тренируются взрослые яхтсмены. За несколько прошедших лет Черноморский яхт-клуб стал центром возрождения парусного спорта в Одессе и Украине в целом.

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