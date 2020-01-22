Одесситы могут спасти памятник архитектуры «дом Гоголя», проголосовав за петицию на сайте мэрии 38 Места, Новости

Еще одно ходатайство о сохранении культурного достояния Одессы появилось на сайте мэрии «Социально активный гражданин». Одессит подал петицию, где просит городские власти срочно выделить деньги на реставрацию дома Гоголя.

Одесситам крайне надоело наблюдать, как у них на глазах уже десятки лет разрушается дом № 11 на улице Гоголя. Другие СМИ много раз писали о том, что жители Одессы обращались к чиновникам с просьбой привести здание в надлежащий вид, но, как видим, безрезультатно. Городские власти не хотят брать на себя обязательства по содержанию исторического и культурного наследия, а перекладывают ответственность на якобы балансодержателей дома. Поэтому неравнодушный одессит к судьбе памятника архитектуры решил в очередной раз таким способом достучаться до местной власти и привлечь их внимание к проблеме.

Само здание находится в аварийном состоянии и продолжает разрушаться. В апреле 2018 года в доме обвалилась часть крыши, которая пробила межэтажное перекрытие. Из-за этого фасадная часть дома практически оголена и во время дождей вода затапливает помещения. Это, в свою очередь, способствует еще скорейшему уничтожению памятника архитектуры.

Стоит отметить, что в октябре 2017 года одесситка писала запрос в Единый центр обращения граждан на сайте мэрии, где просила отреставрировать и восстановить три памятника архитектуры в Одессе: дом Вассаля-Гоголя, 23, флигель № 1 жилого дома на ул. Гоголя, 11 и дом Руссова. Ее обращение было принято к рассмотрению. Начальник департамента архитектуры и градостроительства Одесского горсовета Михаил Шайденко ответил, что «исполком Одесского городского совета производит капитальный ремонт или реставрацию зданий и сооружений в центральной части города, состоящих на балансе местных советов в рамках бюджетного финансирования. Законодательством не допускается расходование бюджетных средств города или области на содержание, капитальный ремонт и реставрацию объектов, не принадлежащих громаде города или области». Михаил Шайденко утверждал, что дом на ул. Гоголя, 11 не является собственностью города, поэтому горсовет не обязан выделять средства на ремонт здания. Самое интересное, что на реставрацию дома Руссова городские власти смогли выделить 155 миллионов гривен. Большинство помещений в здании принадлежит бизнесмену Руслану Тарпану. Получается, когда ситуация касается личных интересов городской власти, то можно и нарушить законодательство.

Второй пример неслыханной щедрости города был сделан в адрес одесских прокуроров – выделение из городского бюджета 66,6 миллионов гривен на реставрацию здания на Дерибасовской, 4. Это здание также не находится на балансе города и, более того, право собственности оформлено на Генеральную прокуратуру.

Также можно привести еще один аналогичный пример, как чиновники выделили 27 миллионов гривен на реконструкцию здания следственного управления ГУНП на проспекте Шевченко, 8-А. Само здание находится в коммунальной собственности, но на балансе полиции.

То есть, чиновники мэрии откровенно лгут, заявляя о том, что они не могут выделить деньги на ремонт дома Гоголя. Если здание находится в собственности горсовета, это дает право тратить бюджетные деньги на его ремонт. Такие действия можно объяснить одной главной причиной: мэрия действует только в личных интересах. Когда ей нужно задобрить прокуроров либо полицейских, она идет на реальные нарушения. Поэтому можно с уверенностью сказать, что горисполком лично заинтересован в том, чтобы это здание окончательно разрушилось. Какую цель они преследуют, трудно сказать. Это может быть желание на месте памятника архитектуры возвести очередную высотку, либо выждать момент, когда на восстановление дома нужно будет выделить огромную сумму денег, чтобы как можно больше украсть.

Самое важное и в тот же момент печальное в этой ситуации это то, что городские власти прекрасно знают, что они являются собственниками дома Гоголя, 11, но всячески пытаются дезинформировать общественность. В реестре прав собственности и вещных прав на недвижимое имущество собственником практически всего дома на ул. Гоголя, 11 является Одесский городской совет. То есть, здание-памятник архитектуры площадью 2486,51 кв. м. принадлежит громаде Одессы.

Таким образом, у общественности Одессы сложилось ложное мнение относительно собственника памятника архитектуры на ул. Гоголя, 11. Одесский горсовет является единственным и законным собственником здания. А чиновникам просто удобно спихивать ответственность с себя на балансодержателей дома. Пускай одесситы знают, кто на самом деле виноват в разрушении культурного наследия города. Если же городской власти наплевать, то одесситам явно нет. Чиновникам должно быть стыдно так цинично вешать лапшу на уши горожанам Одессы.

Проголосовать за петиции можно на онлайн-платформе «Социально-активный гражданин» Одесского горсовета или перейдя по ссылке: https://citizen.odessa.ua/petition/310828/

Справка интернет-издания: дом на ул. Гоголя, 11 был построен в 1846 году и принадлежал дяде Николая Гоголя, отставному генерал-лейтенанту А. А. Трощинскому. Впервые классик побывал там в 1848 году, когда возвращался морем в Россию. Второй раз он прибыл в Одессу зимой. Почти год, с 1850 по 1851, проживал в этом доме, когда работал над вторым томом «Мёртвых душ». Ранее эта улица называлась Надеждинская, а в 1902 году была переименована в честь писателя.

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