Одесситы дали добро на уничтожение Дюковского парка: петиция на сайте горсовета набрала лишь ¼ голосов 61 Места, Новости

Петиция о спасении Дюковского парка от безответственного арендатора не будет рассмотрена мэром, поскольку одесситы за три месяца отдали лишь 284 голоса.

На сайте «Социально активный гражданин» Одесского горсовета неравнодушный одессит три месяца назад подавал петицию о расторжении договора аренды Дюковского парка и его благоустройстве. За это время петиция должна была набрать 1000 голосов, чтобы городской голова принял ее к рассмотрению. В итоге, из 1000 необходимых голосов было набрано лишь 284. Печально, но одесситы в очередной раз наплевательски отнеслись к такому важному для города памятнику архитектуры и истории, как летняя резиденция отца города Дюка де Ришелье.

Столь пассивные действия одесситов могут свидетельствовать о лени проводить регистрацию на сайте, которая занимает в среднем 10-15 минут времени. Напомним, данная онлайн-платформа требует загрузку на сайт паспортных данный и идентификационного кода, чтобы отдать голос за петицию. И второй момент, который свидетельствует о малом количестве голосов – страх одесситов загружать на сайт свои паспортные данные. Такие обязующие действия предотвращают голосование несуществующих людей, а также подтверждают наличие одесской регистрации. Почему-то при заключении договора с интернет-провайдером, люди не боятся предоставлять копию паспорта, а на сайт органа власти – боятся. Страх, на самом деле, это глупость и прикрытие.

Но, с другой стороны, на этом же сайте находится иная петиция о защите Зеленого театра от уничтожения, которая смогла набрать 1069 голосов. Возникает вопрос: где эти люди, которые уже имеют зарегистрированный аккаунт?! Ведь они могли с легкостью поддержать и петицию о Дюковском парке, но не сделали этого.

Стоит отметить тот факт, что после появления петиции на онлайн-платформе Одесского горсовета, журналисты интернет-издания «Монитор» отреагировали и выпустили две статьи об этом. Петиция была подана 14 октября 2019 года, наша статья «Одессит на сайте петиций мэрии просит расторгнуть договор аренды Дюковского парка» вышла 18 октября 2019 года. Затем, 27 ноября 2019 года, вышла вторая статья «Безразличие – наше все: коренным одесситам лень подписать петицию о спасении Дюковского парка». В социальной сети Facebook на страничке интернет-издания «Монитор» статистические данные говорят о том, что общий охват людей, которые просмотрели обе публикации о Дюковском парке, составляет практически 100 000 человек. В итоге проголосовало лишь 284 человека – это примерно 0,2 % людей.

Напомним, в 2010 году Одесский горсовет передал в аренду ООО «Центр “Катюша”» на 49 лет памятник-архитектуры «Дюковский сад» площадью 24,5706 га. Основанием для получения земли в аренду стало наличие капитальных сооружений в собственности «Катюши» общей площадью 6 157 кв. м. В феврале 2004 года управление охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА подписало с фирмой-арендатором охранный договор на Дюковский сад. В договоре прописаны все требования и положения относительно содержания и пользования Дюковским парком, которые не выполняются.

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