Одессит устроил конфликт с журналистами на рынке

22-летнему жителю Суворовского района Одессы сообщили о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 2 ст. 171 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в начале февраля на территории Северного рынка во время съёмок видеосюжета о несанкционированной торговле подакцизными контрафактными изделиями (сигаретами) возник конфликт между мужчиной и журналистами.

Подозреваемый матерился, требовал остановить съёмку, а затем выбил из рук оператора видеокамеру, остановив рабочий процесс.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют дознаватели отдела полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 в Одесской области.