Одесситов начали прививать от коронавируса 18 Новости

Первая партия индийской вакцины Covishield on Serum Institute of India доставлена в Одессу в ночь на 25 февраля и в ближайшее время будет перераспределена между медицинскими учреждениями.

Всего в учреждения Одесский области доставлено 25 900 доз вакцины.

На первом этапе вакцину получат медики ковидных больниц, сотрудники бригад скорой помощи и лабораторий, делающих тесты на коронавирус. Осуществлять вакцинацию будут мобильные бригады.

25 февраля планируется привить 60 сотрудников инфекционной больницы, 26 февраля — 67 сотрудников горбольницы №5, 2 марта привьют 47 человек из горбольницы №1 и так далее. Всего в настоящее время имеется около 4000 заявок на получение прививок от медработников региона.

Первым в Одесской области получил прививку заведующий отделением №14 Городской инфекционной клинической больницы эпидемиолог Сергей Костенко.