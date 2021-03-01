Одесситка зарезала свою мать и пыталась списать это на самоубийство 11 Новости

Полицейские задержали 34-летнюю одесситку по подозрению в умышленном убийстве своей 71-летней матери.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Одесской области, между женщинами постоянно возникали конфликты на бытовой почве. Последняя семейная ссора закончилась тем, что дочь несколько раз ударила мать ножом в спину. От полученных травм пожилая женщина скончалась по дороге в медицинское учреждение.

Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленница объяснила правоохранителям, что потерпевшая покончила с собой из-за тяжелой болезни. Однако характер вызванных ей повреждений и собранные на месте преступления неопровержимые доказательства в конце концов заставили её признаться в содеянном.

Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Согласно действующему законодательству, подозреваемой грозит до пятнадцати лет заключения.